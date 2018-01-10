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Ученые из Северо-Западного Университета Соединенных Штатов Америки определили, что если женщина хочет выглядеть моложе, то для этого необходимо выполнять специальную зарядку для мышц лица.

Конечно, нельзя забывать про правильное питание, в которое входят нежирное мясо, фрукты, овощи, физические нагрузки и положительный настрой на жизнь. Но вместе с этим эффективный метод для омоложения кожи лица — это специальная зарядка, которую необходимо делать каждый день в течение тридцати минут.

Профессор Мурада Алама уверяет, что йога для лица за 4-5 месяцев поможет женщине выглядеть моложе на два и даже три года.

В эксперименте приняли участие женщины, которые выполняли зарядку на протяжении 20 недель, авторы работы сфотографировали их лица до и после эксперимента и сравнили результаты. Секрет кроется в том, что такая зарядка помогает увеличить размер мышц лица, поэтому щеки становятся твердыми, кожа упругой и эластичной.

Йогой для лица можно заниматься в любое время, для этого не нужно ходить в спортивный зал.

Специалисты настоятельно рекомендуют выполнять физкультуру для лица всем девушкам и женщинам любого возраста, для этого нужно просто имитировать различные эмоции: удивление, смех, страх, высовывать язык, надувать щеки и так далее. Каждое упражнение необходимо делать одну минуту, в общей сложности зарядка должна длиться тридцать минут.

Источник: Аспекты

фото: pixabay