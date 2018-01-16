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Автор: Алина Смирнова

12 января в Лас-Вегасе завершилась выставка CES-2018 — крупнейшая в мире презентация пользовательской электроники. Удивительных гаджетов было много: телевизор, который умеет сворачиваться в трубочку; смартфон, превращающийся в процессор и одновременно трекпад ноутбука; умная колонка по имени Кевин, делающая вид, что вы дома (хотя на самом деле нет).

Портал spletnik.ru выбрал пять не менее странных устройств, которые обещают сделать хозяина красивым и здоровым (что явно лучше, чем наоборот).

Умная маска для лица Foreo UFO

Больше всего шума в индустрии красоты наделала умная маска Foreo UFO. Работает это так: вставляете под рамку специальную тканевую маску и начинаете водить устройством по лицу. В это время маска будет светиться красным, зеленым или синим светом, нагревать или, наоборот, охлаждать кожу — в зависимости от выполняемой программы. Производством масок займутся сами Foreo: пока компания показала только две (утреннюю и вечернюю), по десять долларов за пачку из семи штук.

Foreo UFO планируется выпускать в двух форм-факторах: младшая модель не будет холодить лицо и поддерживать некоторые из будущих масок. Сейчас идет кампания на Kickstarter, во время которой гаджет можно купить на сто долларов дешевле розничной цены. Хотя до конца сбора средств остался месяц, авторы уже собрали в 50 раз больше планируемой суммы. Самое время заказать новинку (если вас вообще зажигает идея домашней LED-терапии).

От $179

Умное белье Skiin

Сложно представить более близкий к телу предмет одежды, чем нижнее белье. Так что неудивительно, что авторы Skiin решили использовать его, чтобы максимально точно измерять температуру, пульс, количество выделяемого телом пота и физическую активность. Все белье спокойно стирается и продается комплектами по четыре вещи — чтобы вы не переживали за гигиену, пока измеряете свою жизнь.

Создатели обещают, что Skiin станет частью умного дома: предложит подкрутить термостат, если вы замерзли или вспотели, включит медленную музыку, чтобы вы не переживали, или настроит освещение под ваше настроение. Конечно, к Skiin в комплекте идет приложение со всеми настройками и собранными данными, а информация собирается с помощью беспроводного модуля размером с кредитку, который перед стиркой просто достается из пояса трусов. На белье уже можно оформить предзаказ, первые комплекты обещают начать рассылать летом 2018 года.

От $279

Сканер состояния кожи Neutrogena Skin360

Neutrogina — далеко не новичок на рынке умных бьюти-гаджетов. LED-маска для лица появилась у марки задолго до Foreo (и регулярно попадает в подборки диковин в этом жанре). В этом году здесь решили позаботиться о здоровье кожи с помощью приставки для смартфона.

Skin360 — система линз и датчиков, которая позволяет снимать кожу с 30-кратным увеличением, измерять уровень ее увлажненности и визуально оценивать размер пор и морщинок. Результаты выводятся в специальном приложении — здесь же предполагается следить за прогрессом и заказывать нужные продукты. Чтобы ухаживать за собой было интереснее, в приложении есть система рейтингов: можно посмотреть результаты других пользователей или посоревноваться с собой вчерашним.

$49,99

Умное зеркало HiMirror Mini

Сообразительное зеркало HiMirror — бьюти-версия большинства планшетных компьютеров. Оно тоже готово развлекать вас музыкой, погодой или новостями и даже поддержать беседу (в HiMirror встроена поддержка голосового помощника Amazon Алексы). В общем, ведет себя, как коллеги из кино — например, "Тайны семи сестер" с Уиллемом Дефо и Нуми Рапас. Существенных отличий два. HiMirror оснащено источниками света: они способны имитировать офисные флуоресцентные лампы или рассеянный дневной свет. А еще оно говорит нелицеприятные вещи прямо в лицо.

Все дело в функции "виртуального косметолога". HiMirror умеет делать снимки человека перед ним и давать им оценку: недостаточно увлажнения, слишком большие синяки под глазами, расширенные поры и так далее. По идее, это нужно, чтобы заказать недостающий крем или отслеживать прогресс. Но в интернете зеркало уже посчитали небодипозитивным грубияном, а его советы сменить консилер — чересчур прямыми для куска умного пластика. Утешает, что режим бескомпромиссного критика включить может только сам владелец HiMirror.

$249

Датчик ультрафиолета La Roche-Posay UV Sense

Разработка L’Oreal посвящена в первую очередь местностям, жители которых наиболее подвержены заболеванию раком из-за избытка ультрафиолета. Крошечный датчик (он умещается на ногте большого пальца) предполагается носить две недели — за это время он соберет достаточно информации о том, каким опасностям вы подвергаетесь ежедневно. В зависимости от результатов, вам посоветуют солнцезащитный крем с подходящим уровнем SPF.

Если технология широко распространится, L’Oreal получат наиболее полные данные об уровне ультрафиолета в разных регионах нашей планеты и смогут соотнести их с уровнями заболеваемости раком, а значит, предложить меры по борьбе с ним. Так что любой покупатель такого датчика позаботится не только о себе, но и о человечестве в целом.

Цена уточняется.

Источник: spletnik