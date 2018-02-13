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В сентябре 2016 года Блейк Лайвли родила второго ребенка. Хотя актриса почти сразу вернулась к работе, ей потребовалось немало времени, чтобы прийти в форму. Блейк избавилась от 27 килограммов и решила поделиться радостью с поклонниками.

Публикация от Blake Lively (@blakelively) Фев 12, 2018 в 9:04 PST

«Как оказалось, невозможно потерять 27 килограммов, набранных во время беременности, просто листая Instagram и мучая себя вопросом, почему я не выгляжу так, как все модели в бикини. Спасибо тебе, Дон Саладино, что заставил меня. За 10 месяцев набрала и за 14 месяцев сбросила. Очень горжусь», — написала актриса в Instagram.

Напомним, что Блейк Лайвли и ее супруг Райан Рейнольдс женаты с 2012 года. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Джеймс и годовалую Инс.

Публикация от Blake Lively (@blakelively) Янв 10, 2017 в 2:23 PST

Источник: Cosmopolitan