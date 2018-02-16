Раскрыт секрет элегантной прически Кейт Миддлтон (1)
Британские модные издания раскрыли секрет вечерней прически герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mail.
Для того чтобы сохранять элегантный пучок волос на затылке в порядке, Кейт использует тонкие сетки для прически в тон волос, почти незаметные со стороны. Сетка не позволяет отдельным волоскам выбиваться из пучка. С подобной прической герцогиня Кембриджская присутствовала, в частности, на официальных приемах во время своего визита в Швецию вместе с супругом, принцем Уильямом, в январе 2018 года.
Этот аксессуар стал пользоваться ажиотажным спросом у британок. Онлайн-магазин Superdrug сообщил, что раскуплена большая часть запаса сеточек, стоимость которых составляет около 1,5 доллара за штуку.
В феврале герцогиня Кембриджская выбрала для визита в Эссекс синее короткое пальто модели Ellory марки Goat. Кейт Миддлтон уже в пятый раз появилась в этом пальто с бантом у воротника на официальном мероприятии. Стоимость модели — 460 долларов. Наряд герцогиня дополнила замшевыми лодочками. Тонкий каблук-шпилька одной из туфель застрял в сливной решетке тротуара, но герцогиня смогла высвободиться без посторонней помощи.
Источник: Lenta.ru