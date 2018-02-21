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Ведущие проекта Регина Тодоренко и Владислав Лисовец

28 февраля на «Пятнице!» стартует абсолютно новый формат - бьюти-шоу «Мейкаперы». Ведущие проекта, Регина Тодоренко и Владислав Лисовец, вместе со зрителями оценят таланты 40 лучших визажистов России. А имя победителя назовет звезда мейк-ап индустрии Вэл Гарланд, чей список клиенток пестрит именами голливудских звезд.

Примечательно, что новый проект разработан группой студентов «Студии Пятницы!» на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова под руководством ведущего продюсера канала. Для сорока амбициозных участников, уверенных в своем таланте и авторском стиле, подготовили сложнейшие мейк-ап испытания, ведь на кону стоит не просто миллион рублей, а возможность поработать со звездами первой величины на Каннском кинофестивале!

Ведущие проекта Регина Тодоренко и Владислав Лисовец

Оценивать профессионализм визажистов будут ведущие проекта, а также строгое жюри профессионалов: ведущий стилист Алексей Осипчук, звездные визажисты Наталья Власова и Мила Клименко.

«Мне безумно приятно, что именно я принимаю участие в качестве ведущей такого масштабного шоу. И, если честно, немного волнуюсь, ведь в этом проекте зрители увидят меня не той девочкой, к которой они так привыкли - которая покоряет горы, таскает мертвого опоссума и ужинает тараканами, а более женственной, - рассказывает Тодоренко. - В этом проекте я снимаю с себя обязанности эксперта красоты, так как у нас есть профессиональное жюри. Могу сказать, что и у жюри, и у участников соревнования я научилась очень многому».

Регина Тодоренко

В каждом выпуске «Мейкаперов» сразятся пять участников, и только один из них пройдет в полуфинал. На финишной прямой окажутся лишь трое и именно из них выберет победителя мейк-ап звезда с мировым именем Вэл Гарланд.

Сейчас Гарланд занимает почетное кресло директора по макияжу L'Oréal Paris. Работы Вэл украшают обложки самых известных глянцевых изданий в мире. А среди клиенток - Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Мэрайя Кэри, Кейт Бланшетт и Джиджи Хадид. Кто знает, может в списке звездных имен появится еще одно - имя ведущей проекта «Мейкаперы» Регины Тодоренко.

Мейк-ап звезда Вэл Гарланд, ведущие и жюри

Премьера бьюти-шоу состоится 28 февраля в 22:00 на телеканале «Пятница!»