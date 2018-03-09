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фото: qulady.ru

Хайлайтеры бывают разные: один даст лицу легкий сатиновый блеск, другой превратит вас в новогоднюю елку. Поэтому выбирать подходящий советуем по ситуации.

Если вам нужен влажный "финиш"

Прежде, чем пометить выступы жидким хайлайтером, позаботьтесь о фоновой подсветке. Эффект dewy skin (мокрой от росы кожи) должен получиться максимально равномерным, поэтому перед использованием хайлайтера нанесите на всё лицо увлажняющий крем, разведенный с жидким иллюминатором или тональную основу с мерцающими частицами.

Любите матовую кожу

Если сияние вы не приемлете ни в каком виде и хотите просто подчеркнуть черты лица, используйте матовый хайлайтер без сатина и блесток (обычно такой включают в наборы для контуринга). Наносите его на центр лба и выступы скул.

Хотите нежное сияние

Чтобы макияж не выглядел слишком буднично, имеет смысл добавить немного перламутрового сияния на скулы. Поможет в этом хайлайтер с блестками очень мелкого помола.

Надо так, чтобы сразу "shine bright like a diamond"

А для основательного блеска, стоит воспользоваться продуктом с крупным шиммером. Наносите хайлайтер на выступы скул и растушевывайте его до висков. Такой вариант идеально подойдет для крутой вечеринки.

Источник: Ok Magazine