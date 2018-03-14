Шведка с метровыми ногами покорила соцсети (4)

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Woman | 14 марта 2018 года, 20:43

Модель из Швеции Ия Остергрен покорила пользователей соцсетей благодаря длинным ногам. Об этом сообщает телеканал "360".

При росте в 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров. У страницы модели в Instagram, где она любит похвастать своей фигурой, более 143 тысяч поклонников.

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Сама девушка признается, что в детстве выглядела как гадкий утенок и стеснялась своей худобы и ног. В 2013 году она решила заняться бодибилдингом и фитнесом, чтобы побороть депрессию, и результат не заставил себя долго ждать.

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В соцсети девушка встретила своего мужа, шведского бодибилдера Торбьорна Остергрена. И умудряется сохранять прекрасную фигуру, несмотря на рождение двух дочерей.

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Источник: РИА Новости
Комментарии 4
Саня36 минут назад
Да на здоровье.
Пусть покоряет.
(в сторону)Как они там живут?Женщин никогда не видели, что ли?
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телепузик8 минут назад
Дар божий - это ум. Но тебе он не достался.
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Рижанин20 минут назад
Более чем впечатляет.

Талант это дар Божий.
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