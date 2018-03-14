Шведка с метровыми ногами покорила соцсети (4)
Woman | 14 марта 2018 года, 20:43
Модель из Швеции Ия Остергрен покорила пользователей соцсетей благодаря длинным ногам. Об этом сообщает телеканал "360".
При росте в 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров. У страницы модели в Instagram, где она любит похвастать своей фигурой, более 143 тысяч поклонников.
Сама девушка признается, что в детстве выглядела как гадкий утенок и стеснялась своей худобы и ног. В 2013 году она решила заняться бодибилдингом и фитнесом, чтобы побороть депрессию, и результат не заставил себя долго ждать.
В соцсети девушка встретила своего мужа, шведского бодибилдера Торбьорна Остергрена. И умудряется сохранять прекрасную фигуру, несмотря на рождение двух дочерей.
Источник: РИА Новости
Пусть покоряет.
(в сторону)Как они там живут?Женщин никогда не видели, что ли?
Талант это дар Божий.