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Пирсингом языка или сосков никого не удивить. А как насчет пирсинга фаланги пальца? Это вариант для тех, кому кажется скучным традиционный способ носить обручальное кольцо!

Бриллиант в пальце смотрится эффектно и необычно, однако процедура вживления украшения неприятна. Несмотря на анестезию, большинство девушек чувствует боль. Есть еще один минус: если брак окажется неудачным и придется избавляться от «обручального пирсинга», то на пальце останется шрам.

Тем временем в Сети девушки продолжают хвастаться бриллиантами, вживленными в пальцы. Однако новый тренд не всем кажется привлекательным. Многие пользователи считают, что такой пирсинг выглядит жутко.

Источник: Cosmopolitan

фото: Instagram