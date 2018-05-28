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Матовая губная помада уверенно держится в топе самых популярных трендов макияжа. Но, кажется, ее вот-вот потеснит новый тренд, набирающий популярность среди бьюти-блогеров – пудра для губ.

Новинка, впервые появившаяся в Корее, сперва вызывала скорее удивление – в самом деле, кому понравится ощущение пудры на губах? – постепенно завоевывала все большую популярность.

И кажется, мы на пороге настоящей революции мейк-апа – в этом сезоне свои варианты «губной пудры» представили сразу несколько авторитетных бьюти-брендов, в том числе Chanel, Nars, By Terry и Clinique. На сегодняшний день пудра для губ производится в двух форматах – палетках и тубах.

В палетках пудру предлагает, например, Chanel's Poudre à Lèvres – косметическое средство представляет собой соединение собственно пудры и бальзама, который увлажняет губы и обеспечивает легкое нанесение с помощью кисточки, которая идет в комплекте.

В свою очередь производители The Lip Powder Essence от Terry's сообщают, что их пудра – по-настоящему инновационный продукт, порошок, который при контакте с кожей «превращающийся» в жидкость и ложится идеально ровно, не стираясь при контакте с влагой.

Источник: Домашний Очаг

фото: pixabay, goodhouse.com