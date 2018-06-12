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Макияж на каждый день — задача, с которой мы все более-менее справляемся. А вот как накраситься для важного мероприятия, чтобы выдержать несколько часов общения, танцев, аперитивов и селфи? Не обязательно судорожно записываться в салон — эти полезные советы помогут вам самим создать макияж мечты.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ СРЕДСТВА

Тестировать тональный крем в день важного мероприятия — это очень плохая идея. Во-первых, вам нужно привыкнуть к ощущению макияжа на коже, во-вторых, средство на деле может оказаться не таким волшебным, как в описании. Заранее проверьте его совместимость с хайлайтером и румянами.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХАЙЛАЙТЕР И SPF АККУРАТНО

Подтягивающий тональный крем SPF 15 Multi-Régénérant, Clarins

Летом в солнечную погоду хайлайтер может красиво подсветить лицо, а может, наоборот, добавить неприятного блеска. Чтобы избежать этого, наносите хайлайтер только на скулы и виски, а T-зону, щеки и лоб оставьте нетронутыми. Старайтесь не использовать средства с SPF больше 15, иначе есть риск заработать нелестное сравнение с мимом — оксиды цинка и титана в составе придадут лицу мертвенно-белый оттенок.

ХОРОШО РАСТУШЕВЫВАЙТЕ РУМЯНА И БРОНЗЕР

На загорелом лице бронзер можно использовать и как оттеночную пудру, и как румяна. Если наносите бронзер на все лицо, хорошенько растушевывайте, чтобы лицо совпадало по оттенку с шеей и плечами.

Идеальный оттенок румян — тот, который совпадает с цветом ваших губ.

Если планируете много фотографироваться, можно нанести чуть больше румян — камера, как правило, съедает половину макияжа.

КАК ПРАВИЛЬНО НАКРАСИТЬ ГЛАЗА

Автоматический карандаш для глаз Phyto-Khol Star, Sisley

Если надо выглядеть безупречно, нанесите консилер не только на нижнее, но и верхнее веко, чтобы оттенок кожи идеально совпадал. Используйте изгиб бровей в качестве ориентира при нанесении теней.

Публикация от Pat McGrath (@patmcgrathreal) 8 Июн 2018 в 4:20 PDT

Если не уверены в своем умении рисовать стрелки, откажитесь от черного лайнера и обратите внимание на кремовые подводки для глаз бронзового или коричневого оттенка. Нанесите их по линии роста ресниц и между ресницами — так вы подчеркнете глаза, но при этом макияж не будет выглядеть тяжеловесно.

Перед нанесением туши подкрутите ресницы с помощью щипцов — они будут выглядеть более густыми и объемными.

Когда краситесь, держите зеркало на уровне подбородка, чтобы взгляд был направлен вниз. Держите глаза открытыми — так вы сможете видеть, как смотрится ваш макияж на самом деле.

Консилер для лица FIT Me!, Maybelline NY

Держите в сумочке тональный крем в форме стика. Им удобно поправлять макияж в течение дня.

Источник: GLAMOUR

фото: pixabay