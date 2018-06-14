Woman |

Неоновые ноги — один из главных nail-трендов этого лета! Забудьте о классике, пастели и темных лаках, дайте волю фантазии и делайте ставку на яркие и сочные неоновые оттенки. Согласны, решение довольное смелое, но зато с такими яркими ногтями летнее настроение будет с вами даже в дождливую погоду.

У неоновых покрытий есть одна особенность: днем ваш маникюр просто выглядит ярким, а вечером и ночью — ногти могут светиться. Так что неоновый маникюр — идеальный вариант для летних вечеринок и дискотек.

Имейте в виду:

неоновый маникюр лучше всего смотрится на коротких ногтях или ногтях средней длины;

неоновые ногти — уже акцент, так что с макияжем лучше не усердствовать;

неоновый маникюр требует тщательного ухода. Чтобы покрытие как можно дольше выглядело идеально, используйте масло для увлажнения кутикулы и старайтесь избегать сколов на ногтях.

Ну что, добавим яркости этому лету? Стилисты COSMOPOLITAN внимательно изучили популярные nail-аккаунты в Instagram и собрали крутые идеи модного неонового маникюра!

Источник: COSMOPOLITAN