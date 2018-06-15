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12 июня 2018 года на завтраке-презентации в Grand Poet Hotel by Semarah латвийское издательство PREMIUM MEDIA дало старт главному событию года в beauty-индустрии Балтии – премии L’OFFICIEL BALTICS BEAUTY AWARDS 2018.

Издательство PREMIUM MEDIA выпускает журналы L’Officiel Baltic (на русском языке) и L'Officiel Latvija (на латышском языке), а также имеет международную web-платформу на русском, английском и латышском языках www.lofficielbaltics.com.

Журнал L'Officiel Baltic – единственный в Балтии международный глянцевый журнал о моде, красоте и стиле жизни, издающийся в сотрудничестве с международным брендом L'Officiel, признанным мировым лидером элитарной прессы.

Главная цель премии L’OFFICIEL BALTICS BEAUTY AWARDS 2018 – выявить лучших представителей beauty-индустрии стран Балтии, присвоив награды лучшим брендам и услугам в сфере красоты, и проинформировать о них потребителей.

Призы будут вручены в более чем 20 номинациях, среди которых будут и уникальные – «Red carpet ready», «Лучшие услуги spa-центра» (будет вручаться в каждой из стран Балтии в разных подноминациях), «Лучшая рекламная beauty-кампания в печатной прессе», «Лучшая рекламная beauty-компания в Интернете» и т.д.

Оценивать номинантов будут сразу несколько жюри. Главное – в составе редактора отдела красоты журнала L'Officiel Baltic Уллы Вайте, дерматолога Анны Берзини, члена правления издательства PREMIUM MEDIA Александры Новинской, главного редактора web-платформы www.lofficielbaltics.com Лиги Земтуре и главного редактора журнала L'Officiel Baltic Карины Эванс. Независимое жюри – из более, чем 40 известных в обществе персон из Латвии, Литвы и Эстонии. И, наконец, жюри читателей сайта www.lofficielbaltics.com.

На завтраке-презентации присутствовали представители индустрии красоты, рекламных и медиа-агентств.