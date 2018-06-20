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24-летняя Мари Магдалина из Канады работает танцовщицей. Девушка решила усовершенствовать свою внешность, чтобы ее «базовый» образ «соседской девчонки» стал более оригинальным.

Канадка начала делать пластические операции с 20 лет и на данный момент потратила на них более 85 тысяч фунтов стерлингов (около 7 миллионов рублей). Мари три раза увеличивала грудь, чтобы добиться десятого размера. Кроме того, она сделала 15 инъекций филлеров в губы, чтобы походить на Анджелину Джоли, а также вставила импланты в ягодицы.

Танцовщица в восторге от своего нового образа и не планирует останавливаться. «Я мечтала о пластике с 14 лет. Она стала моим хобби, как экстремальный вид спорта. Я не считаю, что была страшной, но я была слишком обычной. Теперь моя внешность идеально подходит для работы танцовщицей».

Источник: Cosmopolitan

фото: Facebook, Instagram, Snapchat