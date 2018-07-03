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Арабская версия глянца Vogue презентовала обложку нового номера, главными героинями которого стали известные модели с аппетитными формами из США и Канады Эшли Грэм и Палома Элсессер.

Модели plus-size впервые появились в арабском Vogue. Темой номера стала Body Revolution (Революция тела), посвященная девушкам с разными типами фигур и внешности. В этом выпуске журнала представлена модная летняя одежда разных размеров.

Снимки для Эшли Грэм и Паломы Элсессер создал испанский фотограф Мигель Риверьего, который сфотографировал их у бассейна с мокрыми волосами и в серебристых сверкающих платьях. На Грэм - платье Balmain и пиджак Oscar de la Renta, на Элсессер- наряд Paco Rabanne и украшения Chopard и Bvlgari.

"Сегодня я стараюсь донести всем женщинам, что они достойны, что они прекрасны, и что они могут быть счастливыми такими, какие они есть ", - прокомментировала номер Эшли Грэм.

"Сейчас я воспринимаю свое тело так же, как воспринимала в первом классе. Только теперь я научилась управлять этим восприятием", - подытожила Элсессер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, фанаты наиболее популярной plus-size модели Эшли Грэм утверждают, что девушка набрала пару лишних килограмм. Грэм регулярно провоцирует своих фанатов откровенными фотографиями на страницах в социальных сетях.

Источник: MIGnews.com.ua