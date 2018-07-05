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Предлагаем вам один дешевый, простой и слегка странноватый способ избежать ноющей боли при ношении обуви на высоких каблуках. Его изобрела Мари Хелвин — топ-модель 1970-х, муза и бывшая жена британского фотографа Дэвида Бэйли, которая провела бессчетное количество вечеров на подиумах и красных дорожках в высоченных туфлях на шпильках.

Хелвин рассказала о своем секрете в интервью «The Daily Mail». Итак: надо связать третий и четвертый (если считать от большого) пальцы ноги.

В своем интервью газете «The Daily Mail» в 2014 году Хелвин привела научное обоснование: когда ты связываешь средние пальцы ноги, мышцы стоп выравниваются и снимают напряжение с пяток.

В своих отзывах девушки пишут, что даже на четвертый день ношения 12-сантиметровых каблуков они не ощущали ни малейших болей.

Источник: changeua

фото: pixabay