Названы города с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира (1)
Woman | 6 июля 2018 года, 08:51
Стал известен рейтинг городов чемпионата мира по футболу 2018 года с самыми красивыми болельщицами.
По информации с сайта Tvil.ru, на первом месте оказались Санкт-Петербург и Сочи (23%), на третьем месте расположилась Москва (20%).
Затем следуют Нижний Новгород (12%), Екатеринбург (10%), Калининград (4%), Ростов-на-Дону (2%), Казань, Волгоград и Самара (1%).
Ранее болельщицы сборной России по футболу дважды поцеловали репортера из Южной Кореи во время прямого включения.
Источник: Gazeta.ru
фото: pixabay
По ходу на фотке как раз из Самары!
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