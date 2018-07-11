Во-первых, Рианна подбирает тональный крем под цвет плечам, а не лица. «Если тон кожи вашего лица светлее тона тела, выбирайте средство под плечо. Поднесите плечо к лицу и проверьте, совпадают ли оттенки», — посоветовала Оно. Кроме того, она добавила, что наносить слой крема следует кистью, а затем выравнивать его спонжем, обходя не нуждающиеся в макияже места.