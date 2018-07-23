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Если раньше все мечтали о попе Дженнифер Лопес, то сейчас в моде веснушки, как у Меган Маркл и пупок, как у Эмили Ратаковски.

Меган Маркл: веснушки и нос

Пластический хирург Майкл Самнек уверяет, что сейчас главный тренд в трансформации тела и лица — это несовершенство. Как еще можно объяснить, что все девушки мира теперь мечтают о нестандартном носике Меган Маркл? Майкл признался, что сразу после помолвки актрисы и принца Гарри к нему выстроилась целая очередь из представительниц прекрасного пола, которые хотели изменить свою внешность.

Кстати, не меньше волнуют девушек и веснушки Маркл. К счастью, ради них не нужно ложиться под нож — достаточно просто обратиться к тату-мастеру. В Америке такая процедура стоит 250 долларов.

Кендалл Дженнер: соски

Пока в хит-параде пластических операций лидируют губы Кайли Дженнер и ягодицы Ким Кардашьян, Кендалл не отстает от своих сестер. Правда, запрос девушек очень странный — все хотят соски, как у популярной модели. Доктор Норман Рове уверяет, что процедура происходит совершенно безболезненно и очень быстро — всего за 10 минут. Правда, стоить она будет недешево — 700 долларов.

Пациентки Рове признались, что им нравится с какой уверенностью Кендалл Дженнер носит прозрачные вещи и совершенно не стесняется своей груди.

Эмили Ратаковски: пупок

Умбиликопластика (а именно так называется пластическая операция пупка) — это очень популярная манипуляция, уверяет Томас Стерри. В 2018 году золотую медаль за самый красивый пупок заслуженно получает Эмили Ратаковски. Хирург объясняет такую популярность этой части тела модели ее особой удлиненной формой. Оказывается, вертикальный пупок делает торс визуально длиннее и подчеркивает пресс.

Интересный факт: в фанатах у девушек также ходят Джессика Симпсон, модели Victoria’s Secret и Бритни Спирс (она, или вернее ее пупок, не выходили из моды с 2000-х).

Рианна: нос

Тем, кто не сходит с ума от носа Меган Маркл, мы придумали альтернативу — нос Рианны. Девушки влюбленны в его симметричность, прямоту и миниатюрность. Также они в восторге от того, что он слегка вздернут кверху. Между прочим, у РиРи есть серьезный конкурент — Джастин Бибер. Мужчины все чаще обращаются к известному пластическому хирургу Мелиссе Дофт за коррекцией носа по его типу.

Миранда Керр: ямочки

Кто из нас не мечтал о ямочках? Но если для некоторых мечты остаются мечтами, другие готовы на серьезные вмешательства во внешность, чтобы приблизиться к своему идеалу. И у этого идеала есть имя — Миранда Керр. Ямочки на щеках стали ее визитной карточкой еще со времен участия в шоу Victoria’s Secret и влюбили в себя сначала Орландо Блума, а теперь Эвана Шпигеля.

Но не Мирандой единой. Поклонники пластической хирургии также часто просят сделать ямочки, как у Габриэль Юнион и Гарри Стайлза.

Источник: Marie Claire

фото: Instagram, Getty Images, marie Claire.ua