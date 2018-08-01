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Американское издание Vogue перечислило самых красивых брюнеток прошлого века и современности.

Всего в список вошло 39 брюнеток. Среди самых привлекательных знаменитостей XX века оказались бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, британская актриса Одри Хепберн, «королева Голливуда» Элизабет Тэйлор, американская певица и поэтесса Патти Смит и никарагуанская актриса Бьянка Джаггер.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jul 12, 2018 at 7:37am PDT

В числе самых привлекательных брюнеток ХХI века были отмечены американские певицы Селена Гомес и Рианна, индийская актриса и модель Приянка Чопра, испанская киноактриса Пенелопа Крус и американская актриса Анджелина Джоли.

A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) on Jul 19, 2018 at 2:46am PDT

Ранее в июле сообщалось, что американская модель и предприниматель Кайли Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Цена одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. Девушка обогнала свою сестру Ким Кардашьян, которая оказалась лишь на четвертом месте и прошлогоднюю победительницу этого же рейтинга актрису Селену Гомес, публикации которой приносят по 800 тысяч долларов.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 30, 2018 at 5:54pm PDT

Источник: Lenta.ru