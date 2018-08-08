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Организм умеет очищать себя от токсинов и даже омолаживаться после голодания. За это уникальное открытие японский биолог получил в 2016 году Нобелевскую премию.

То, что феномен вообще существует, ученые обнаружили еще в 60-х годах прошлого века. Но не смогли разобраться в тонкостях механизма. В 90-х годах это сделал Осуми. Проводя свои эксперименты, он выявил еще и гены, которые отвечают за аутофагию. И вот почти через четверть века награда нашла героя, который стал 39-м в истории ученым, удостоенным Нобелевской премии единолично.

Оказывается, благодаря аутофагии клетка может эффективно избавиться от попавшей внутрь инфекции. Выводятся токсины и в целом омолаживается вся структура клетки. Осуми удалось доказать, что процесс аутофагии начинает работать гораздо более эффективно при стрессе для организма — во время голодания, например.

Нобелевский комитет подтвердил важность открытия Осуми. Аутофагия предохраняет организм от преждевременной старости и, возможно, даже омолаживает за счет создания новых клеток.

А вот нарушения в процессах аутофагии приводят к болезни Паркинсона, диабету и даже к раку. Понимая это, медики создают уже новые лекарства, способные исправить нарушения и, стало быть, вылечить.

Однако... Похоже, что в целях профилактики стоит иной раз поголодать, вгоняя организм в оздоровительный, как теперь выясняется, стресс.

источник: trendymen.ru, kompravda.eu

фото: kompravda.eu