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Голливудская дива Мерил Стрип покорила сердца поклонников не только актерским талантом, но и безупречной внешностью. В свои 69 лет она выглядит великолепно, потому что знает, как обмануть возраст и противостоять старению. На портале "Мир идей" были опубликованы несколько секретов молодости и красоты легендарной артистки, которые могут взять на вооружение даже молодые дамы.

Секрет № 1

Мерил Стрип убеждена, что женщина не должна стыдиться своих морщинок. Идеально гладкое лицо выглядит неестественно и фальшиво. Каждая морщинка олицетворяет счастливые и грустные моменты нашей жизни, переживания за детей, нелегкий труд и прочие знаковые события. С морщинками наша мимика становится живой и натуральной, делая нас человечнее и интереснее. Именно поэтому, актриса советует не зацикливаться на каждой складочке на лице, а принять морщинки и полюбить их как часть себя.

Секрет № 2

Величайшая актриса современности, по мнению деятелей американского кинематографа, считает залогом успеха искреннюю улыбку. Именно ей она обязана счастливыми семейными отношениями и достижениям в карьере. Не внешность определяет человека, считает Стрип, а обаяние и харизма. Улыбка помогает завоевывать сердца поклонников и заводить друзей.

Секрет № 3

Актриса не поддерживает жесткие меры, направленные на поддержание красоты. Она уверена, что это делает женщину несчастной. Чтобы выглядеть превосходно, важно баловать себя любимую. Не будьте строги по отношению к себе. Чаще делайте себе подарки, проводите спа-процедуры или наслаждайтесь вкусными блюдами. Все, что дарит вам удовольствие, делает вас красивее.

Секрет № 4

Не стоит гнаться за модными тенденциями и стараться подгонять себя под общие стандарты, считает Мерил Стрип. Гораздо интереснее оставаться уникальной и особенной. Лучше стать законодателем собственного стиля, чем слепо копировать чужие.

Секрет № 5

Мерил Стрип никогда не отдавала предпочтение яркому мейкапу. Она считает, что женщина должна выглядеть естественно и ухоженно. Для этого она использует только дорогую и качественную косметику и только натуральные оттенки.

Хоть сама актриса не считает себя красавицей, тысячи ее поклонников не согласятся с ней. Секрет безупречной внешности Мерил Стрип базируется на ухоженности и чувстве меры. От того, насколько вы обаятельны, изысканны и харизматичны, зависит, какое впечатление о вас сложится у окружающих. Мода на красоту постоянно меняется, а вот на натуральность и искренность – никогда.

Публикация от Hēdoïne (@hedoineofficial) 28 Авг 2018 в 11:35 PDT

Источник: Мир Идей