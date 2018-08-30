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Проверенный временем и актуальный практически в каждом модном сезоне, красный цвет на губах безусловно приковывает взгляды и станет самым ярким трендом осени.

Кому идет красная помада?

На самом деле всем. Иногда проблема заключается в том, чтобы найти свой оттенок. Здесь есть универсальные правила: считается, что светлокожим блондинкам больше подходят ягодные и морковно-красные тона, брюнеткам — бордовые и винные, шатенкам — алый и классический ярко-красный.

Можно углубиться в нюансы и поразбираться с тоном кожи. Если у вас он холодный, то есть с розоватым подтоном, то и помаду стоит искать с холодным — розоватым или голубоватым — оттенком. Если кожа слегка желтоватая, выбирать нужно из помад теплых персиковых или оранжевых тонов. Чтобы оценить, какой подтон у помады, лучше всего провести линию на белом листе бумаги или, если такой возможности нет, на тыльной стороне ладони.

Это общие рекомендации, но визажисты сейчас частенько играют на контрастах, используя теплые оттенки на коже с холодным подтоном и наоборот. И получается очень удачно. Так что, экспериментируя и нарушая правила, можно добиться отличного результата.

Только имейте в виду, что помада с оранжевым оттенком может подчеркнуть желтизну зубной эмали. Зато другие красные тона визуально сделают зубы белее.

Как наносить красную помаду?

Чтобы цвет лег ровно, кожу губ имеет смысл заранее обработать. Скраб удалит мелкие шелушения и выровняет поверхность, бальзам (излишки промокните салфеткой) смягчит кожу и продлит стойкость покрытия. Обычно яркую помаду советуют наносить кистью, но если вам нравится, как выглядит популярный эффект зацелованных губ, смело действуйте пальцем.

Чтобы придать губам дополнительный объем, возьмите консилер на полтона светлее кожи. Пройдитесь по контуру губ, растушуйте, слегка затирая естественную границу.

Если вы предпочитаете четкий симметричный рисунок, обведите карандашом, совпадающим с цветом губ, контур (или выходя за него, если губы тонкие) и заштрихуйте всю площадь. Помаду наносите поверх карандаша.

С чем сочетать красную помаду?

Этот яркий акцент в макияже принято считать самодостаточным. Единственное, к чему он предъявляет требования, — тон лица. Он должен быть, если не идеальным, то стремящимся к идеалу. Подчеркнутые брови, тронутые тушью ресницы, немного румян и хайлайтера — вот оптимальный выбор, по мнению большинства визажистов.

Графичные черные стрелки на веках — тоже классические спутники красной помады, особенно если запланирован вечерний выход. А вот лак в цвет помады уже давно никто не носит.

Источник: Домашний Очаг