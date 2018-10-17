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Несмотря на то, что классический френч или однотонное покрытие всегда смотрятся стильно и актуально, осенью 2018 года и наступающей зимой дизайнеры и стилисты предлагают модницам присмотреться к яркому маникюру. Мастера отмечают возрастающую популярность сразу нескольких вариантов.

Особенно обрадуются любительницы длинных ногтей. Несколько лет подряд модницы предпочитали аккуратный маникюр на коротких ноготках. Теперь актуальность возвращают себе женственные кошачьи ноготки. На них отлично смотрится любой дизайн, будь то роспись, фольгирование или инкрустирование стразами.

Цветовые решения во многом зависят от сезона. Этой осенью особенно актуальны холодные оттенки: от серого до фиолетового. Не менее популярны классические цвета: черный, белый и красный. Они отлично сочетаются с серебристым или золотистым покрытием. Новинка сезона – так называемый, маникюр в Нью-Йоркском стиле. В этом случае девять ногтей окрашиваются одним цветом, а десятый – контрастным оттенком.

Маникюр для работы или учебы тоже не должен быть скучным. Стилисты предлагают разнообразить дизайн несколькими вариантами. Особенно популярным в качестве повседневного маникюра стал геометрический узор. Им можно украсить один или несколько ногтей, выполнить рисунок черным цветом или сделать ярким. Такой дизайн отлично смотрится на коротких ногтях.

Если же дресс-код позволяет, то свои ногти можно украсить более сложными дизайнами. Мраморный маникюр с использованием блесток или без них покорил сердца множества модниц. Этот дизайн представляет собой разводы, имитирующие узор на натуральном мраморе. Аккуратно и нежно смотрится мраморный маникюр в белых и серых тонах. Но любительницы более яркого дизайна могут использовать в узорах золотистые или серебряные блестки.

Эффектно и элегантно смотрится со стразами. Этот вариант дизайна остается популярным уже несколько лет и не теряет актуальности наступившей осенью. Переливающиеся и блестящие стразы отлично дополняют вечерний наряд. Достаточно подобрать их под цвет аксессуаров. Стилисты предлагают сочетать стразы разных размеров и цветов, как камни в ювелирных украшениях. Из них можно выкладывать узоры и рисунки.

Броско смотрится однотонный маникюр, в котором один ноготь полностью выложен стразами. Они могут быть однотонными: в этом случае стоит отдать предпочтение черным камням. Или цветными, чтобы при попадании света ноготок играл различными оттенками.

Признак отлично мастера – умение создавать настоящие рисунки на ногтях. Осенью 2018 года миниатюрные картины в маникюре – настоящий хит. Художественная роспись поможет подчеркнуть индивидуальность, воплотить самые смелые фантазии, рассказать о своих вкусах.

Талантливый мастер сможет нарисовать на ногтях героев любимых мультфильмов, сериалов или книг. Такой вариант стилисты предлагают смелым девушкам, которые готовы выделяться.

Маникюр, украшенный художественной росписью, остается гладким, что очень удобно в быту: страз или бусинка не смогут зацепиться за одежду или волосы. В зависимости от стиля одежды, возраста и предпочтений, на ногтях можно изобразить спокойные, классические рисунки или более хулиганские. В осенний период отлично смотрятся нарисованные на ногтях кленовые листочки, гроздья рябины, пейзажи с дождем.

Достаточно новое направление нэйл-арта – маникюр с использованием фольгирования. Наступающий сезон, по мнению стилистов и дизайнеров, сделает очень популярными металлические оттенки. Поэтому маникюр с использованием фольги становится актуальным, как никогда.

Специалисты индустрии советуют такие варианты дизайна выполнять на достаточно длинных ногтях. Для более сдержанных вариантов подойдет фольга в тон основного выбранного цвета. Эффектно смотрятся любые цвета фольгирования на черных ногтях.

Еще один абсолютный хит сезона осень 2018 – зима 2019 – маникюр с эффектом кошачьего глаза в 3D. Инновационная технология такого лака позволяет создать на ногтях сразу несколько бликов разных оттенков. Маникюр «кошачий глаз» уместен в деловом дресс-коде, если им украшен только один ноготок. Для вечернего выхода подойдет нанесение лака с этим эффектом на все пальчики.

Главным девизом маникюра осени 2018 можно становится «Долой скуку!». Стилисты рекомендуют даже классические варианты дизайна, френч или лунный маникюр, дополнять яркими акцентами и деталями. Достаточно добавить несколько стразов или блесток, чтобы спокойный маникюр превратился в модный и привлекающий внимание.

Источник: EVA.ru

фото: скриншоты с сайта eva.ru