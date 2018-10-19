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фото: instagram.com/kyliejenner/

Одна из самых популярных девушек Инстаграма продолжает развивать свой бренд косметики, благодаря которому Кайли заработала свой первый миллиард. Фишка Kylie Cosmetics — наборы: Дженнер миксует карандаши для губ с помадами и тенями. На днях знаменитость анонсировала новую коллекцию к Хэллоуину, которая уже вызвала ажиотаж среди поклонниц косметического бренда. В новую серию вошли тени и помады с названиями, которые идеально вписываются в концепцию праздника. Среди самых запоминающихся: помада для губ «Укуси меня», тени «Сладкое зелье» и хайлайтер «Приведение уходи».

Добавим, что в наборе есть не только тени, помада, блески для губ, карандаши, но даже пара 3D-очков, которые позволят полностью оценить дизайн упаковок.

В поддержку новой коллекции Кайли выложила несколько фотографий с использованием средств. Для своего образа Кайли выбрала черную водолазку и брюки с высокой талией. Волосы Дженнер собрала в гладкий хвост, а мейкап сделала с помощью помады оттенка Bite Me («Укуси меня») и теней Kylie Cosmetics.

Источник: ELLE