Woman |

Представьте, что вы давно вместе. И вдруг у вас... пропадает секс. Не важно, сошел ли он на нет постепенно, или просто в один момент вы перестали прикасаться друг к другу — итог один. Что делать?

Оцениваем обстановку

Для начала нужно понять, секс пропал недавно или отсутствует уже давно. В среднем отсутствие секса 1—2 недели можно считать нормальным явлением, особенно если у вас или у партнера стрессовый период (новая работа, сдача отчета или запуск проекта, вы начали ремонт или заболел ребенок).

Отличительной чертой стрессовой потери секса, при которой вашим отношениям ничего не угрожает, является тактильность. Даже если у вас нет сил на секс, вы все равно будете стремиться прикасаться друг к другу, обнимать, целовать, проводить время вместе. В этой ситуации не нужно делать ничего. После того как раздражитель уйдет — сексуальная жизнь автоматически наладится.

Если этого не происходит, то вы имеете дело с более серьезной стадией. При ней секс в паре обычно отсутствует от 2 до 4 месяцев, а любые попытки наладить интимную жизнь встречают сопротивление одного или обоих партнеров сразу. При этом отказ может носить максимально логичный и обоснованный характер: от «я устал/а на работе» до «мне надо уложить ребенка».

Главный нюанс в том, что подобные отговорки носят постоянный характер. Вы просто больше не хотите заниматься сексом друг с другом. И тут очень важно понять, почему.

Выясняем причину

Самая частая из психологических причин звучит как «он/а изменился/ась». Это чаще всего мужская проблема — женщины в семейной жизни больше обращают внимание на совсем другие качества.

И дело не в том, что вы похудели/потолстели, перекрасили волосы/облысели или сменили каблуки на кроссовки. Просто перестали стараться быть сексуальной и сигнализируете партнеру, что больше не желаете быть для него объектом страсти.

Иногда так случается, потому что партнеры психологически «срастаются», начинают воспринимать друг друга как родственников, при которых можно выглядеть как угодно. Это очень негативно сказывается на либидо партнера.

Еще одна психологическая причина — заинтересованность на стороне. Это может быть как патологическая неверность, так и просто возникновение сексуального интереса без каких-либо активных действий. Так как сексуальное желание находит стороннего адресата, то секс внутри пары автоматически пропадает.

Не меньше пар разрушила эмоциональная усталость и сексуальная рутина. Эта ситуация рано или поздно происходит в каждой паре.

«Дофаминовая диета» (период, когда пара очень часто занимается сексом и не держится на гормональном «допинге») первого года отношений заканчивается, а эмоции от привычного сексуального стиля начинают притупляться.

Если в этот момент пара не привносит в свою сексуальную жизнь новые элементы вроде техник, игрушек, поз, локаций, то секс становится все реже и реже и в результате пропадает совсем или сводится к обязательной программе выполнения «супружеского долга».

Гораздо реже встречается отказ от секса как этап сексуального роста женщины. Обычно это происходит ближе к 35—40 годам, когда она начинает задумываться о собственных сексуальных желаниях и потребностях, и берет паузу для того, чтобы найти себя и свои новые сексуальные границы. В этом случае партнеру стоит подождать, пока перезагрузка завершится, и вместе пробовать что-то новое в постели.

К физиологическим причинам

«пропажи секса» относятся те, которые вызваны какими-то внутренними процессами в организме или воздействием каких-то веществ.

Во-первых, это хроническая усталость и стресс. Эту проблему поможет решить адекватное распределение обязанностей между партнерами и помощь психолога, который научит снижать стрессовую нагрузку.

Во-вторых, к физиологическим причинам относится лактационный период у женщин. Этот эффект вызван чрезмерной выработкой гормона пролактина, который тормозит действие дофамина, отвечающего за половое возбуждение, и угнетает овуляцию, исключая риск повторной беременности.

Так что снижение половой активности в этот период абсолютно нормально. Главное — не терять тактильный контакт между партнерами.

Третья физиологическая причина — алкоголизм, употребление запрещенных веществ и прием медицинских препаратов. Токсины, которые содержатся в алкоголе и наркотиках снижают чувствительность нервных окончаний (гудбай, эрогенные зоны), снижает выработку тестостерона и эстрогена и разрушает необходимые для их синтеза ферменты. Единственная панацея в данном случае — детоксикация и профессиональная медицинская помощь для злоупотребляющего партнера.

Как вернуть секс

Выход из этой ситуации есть только в одном случае — если оба партнера заинтересованы в том, чтобы наладить сексуальную жизнь. Для этого им нужно пройти через несколько этапов:

• Назвать проблему.

То есть признаться себе в реальной причине происходящего. Иногда для этого даже нужно пойти к психотерапевту, потому что люди предпочитают игнорировать проблемную ситуацию, чтобы ее не решать или не терять вторичную выгоду от происходящего.

• Разделиться.

Потеря сексуального влечения очень часто связана с тем, что партнеры излишне «сливаются» друг с другом, образовывая извращенную форму сиамских близнецов. Из-за этого у них возникает иллюзия, что они знают друг друга «как облупленных», что напрочь убивает какой-либо интерес.

• Сосредоточиться на себе.

Сменить гардероб, научиться стрелять из пневматики или гонять на карте, изменить прическу и макияж, решиться на какие-то эксперименты в сексе. Словом — пробовать новое, то, что нравится именно тебе.

• Сойтись.

После того как вы осознали себя как самостоятельную единицу и подогрели интерес партнера — время снова объединиться, чтобы открыть друг друга заново. Отправляйтесь в отпуск только вдвоем, найдите общее хобби, договоритесь каждую субботу проводить только вместе, уезжая подальше от родственников, детей и друзей. Это время только для пары. Оно идеально для того, чтобы попробовать новый секс, новые ритуалы, новые грани влечения и даже влюбиться друг в друга чуточку больше.

источник: lady.mail.ru