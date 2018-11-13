﻿ «Я часто плакала прямо на полу»: экс-супруга Джонни Деппа рассказала о пережитом насилии, Mixnews.lv

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В откровенном и эмоциональном интервью Эмбер Херд призналась, что после пережитого опыта с Джонни Деппом она не может без слез слушать истории женщин, ставших жертвами насилия.

Джонни Депп и Эмбер Херд разошлись два года назад, а их развод, закончившийся публичными обвинениями в домашнем насилии, обсуждают до сих пор. В интервью The Times 32-летняя актриса призналась, что после совместной жизни с Деппом она очень эмоционально реагирует на истории женщин, ставших жертвами насилия и сексуальных домогательств.

В частности, актриса не осталась равнодушной после просмотра показаний доктора Форд, которая рассказала о домогательствах Бретта Кавано, недавно занявшего пост судьи Верховного суда США.

«Я, как и многие другие женщины, была вне себя после просмотра этой записи, — рассказывает Херд. — Люди с посттравматическом стрессовым расстройством боятся любого резкого звука, но я не прячусь под стол от резкого хлопка. Последствия травмы настигают меня незаметно: стоит мне услышать новую историю о насилии, и вот я уже лежу на полу вся в слезах. И вроде бы это меня не касается, но это и мое испытание тоже».

«Я не знаю ни одной женщины, которая осталась бы равнодушной после просмотра показаний доктора Форд. Ее история разбила наши сердца. Все мы доктор Форд. И все мы знаем, с чем ей пришлось столкнуться», — добавляет актриса.

Профессор психологии Кристина Блейзи Форд обвинила судью Кавано в том, что в 1982 году, когда ей было 15 лет, он попытался ее изнасиловать. Ей чудом удалось спастись, но этот эпизод, по словам Форд, сломал ей жизнь.

Херд также утверждает, что стала жертвой насилия. По словам актрисы, Джонни Депп, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно поднимал на нее руку.

Депп отрицает обвинения Херд. По его словам, на следующий день после предполагаемого избиения актриса как ни в чем не бывало веселилась на вечеринке. «Никаких синяков или следов ударов не было видно, — рассказал Депп в недавнем интервью. — Я стоял в пяти метрах от нее, как я мог накануне ее избить? Я могу иногда вести себя глупо, но я не дурак».

Напомним, что роман 32-летней Эмбер Херд и 55-летнего Джонни Деппа начался в 2011 году во время съемок фильма «Ромовый дневник» (The Rum Diary). В то время Депп жил в гражданском браке с актрисой и певицей Ванессой Паради (Vanessa Paradis). Они были вместе более тринадцати лет. У пары двое детей — 19-летняя Лили-Роуз и 16-летний Джон.

источник: glamour.ru