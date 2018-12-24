﻿ Крик души: Покажите ф** всем, кто шепчет «тебе поздно», Mixnews.lv

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Рожайте, любите, носите короткие платья, учите китайский язык, выходите замуж за мужчину на 10 лет моложе себя или не выходите вовсе.

"«Мне уже поздно». Сколько раз я слышала эти слова в своем кабинете. Да и не только в нем. Слышала от женщин. И никогда от мужчин. «Мне уже поздно учиться, как же я сяду на студенческую скамью в свои 35?», «Мне уже поздно думать о любви, полтинник на носу», «я встречаюсь с мужчиной на 6 лет моложе себя, но мне не комфортно, что скажут люди, я же старше его», «я не могу носить короткие юбки, они мне уже не по возрасту».

источник: lifedeeper.ru

Возраст. К нему у нас в обществе почему-то три отношения –«уже поздно» или «еще рано» или возраст тщательно скрывается. Чтобы никто не определял, что тебе рано, что поздно.

Почему-то у нас напрочь отсутствует понятие «вовремя». Все, что происходит с нами это «вовремя» потому, что происходит именно тогда, когда мы к этому готовы. К кому-то любовь приходит вместе с пятидесятилетним юбилеем, просто потому, что раньше ты была не готова к ней, было не до любви.

Кому-то некогда было учиться в двадцать, поскольку выбор был сделан в пользу семьи и ребенка, но в тридцать пять как раз есть свободное время и силы. А кто-то влюбляется в человека моложе себя, ведь чувства паспорта не проверяют.

Кто-то не носил короткие платья в восемнадцать, потому что считал себя толстой и некрасивой, а сорок вдруг обнаружил стройные длинные ноги и хочет их показать.

Но тут же на женщину, вовремя получившую то, что хотела, наваливается этот жуткий шепот «поздно», «не по возрасту». Откуда он звучит? Давайте пройдемся по страничкам таблоидов. «50-ти летняя Дженет Джексон беременна. Она поправилась на 43 кг и прячет свои формы под мусульманской одеждой».

Какой ужас, старая, толстая и беременная. А что делать женщине, забеременевшей в свои 40 или 45 или 48? Аборт? Просто потому, что общество считает ее слишком старой, чтобы родить ребенка и пугает всякими страшными болезнями?

Почему никто не радуется, не говорит «молодец, ты родишь здорового малыша»? Ведь медицина сейчас позволяет и контролировать, и регулировать протекание беременности. «34-летняя Анна Седокова беременна третьим ребенком. Имя отца скрывается. Напомним: Анна уже воспитывает двух дочерей от разных мужей». Тоже кошмар. Не очень старая, но незамужняя, рожает детей от разных мужчин. Еще имеет наглость быть счастливой. А не ходить с лицом Марии Магдалины.

Идем дальше. «47-ти летняя Дженнифер Лопес закрутила роман с младшим ее на 17 лет музыкантом. И появилась на церемонии Грэмми в откровенном секcуальном наряде». Старая, но, зараза, счастливая, ходит тут задницей вертит, еще и любовника молодого завела. А если Джей Ло в свои 47 выглядит так, что даст фору любой 20-ти летней? Красивая и богатая женщина. Что ж ей надеть саван и на линялую шевелюру и руки в старческих цыпках Доналда Трампа польстится?

И, наконец, моя любимая рубрика- звезды на пляже. «45-летняя Ума Турман показала свой целлюлит, но он не мешает ее новому роману». «Гвинет Пэлтроу выглядит отлично в свои 41 даже в бикини». «И еще одна «нестареющая» звезда Деми Мур в свои 54 тоже носит бикини». Простите, а в чем ходить на пляже, если не в бикини? Может быть в скафандре или парандже?

У матери троих детей не может быть ни растяжек, ни целлюлита? А Деми Мур пора уже по кладбищу ходить, выбирая себе место и памятник? Или наши пляжи заполнены идеальными телами Мистер Олимпия и Мисс Фитнесс Бикини?

И почему вот этот чудный самец возраста 45+с оплывшим брюхом, пришедший на пляж в трикотажных белых семейных трусах в красные сердечки, такая себе отрыжка Дня Святого Валентина, вообще не парится, что ему рано, поздно или вообще неприлично? Или вот этот седовласый старец, выставивший свой вислый зад в стрингах?

Вот так парой цифр и несколькими словами можно убить у женщины всякое желание жить полнокровной жизнью. Не стыдиться, не извиняться, не оглядываться.

Скажите мне, о знатоки возрастных норм и временных шкал, когда же женщине не поздно ходить беременной, в прозрачном платье? Не поздно любить, учится, делать карьеру? А целлюлит, когда его можно иметь? Разве возраст определяет наличие сил и возможностей? И почему тогда такое разное отношения к возрасту мужчины? Почему мужчине, который женится и становится отцом в 48 все говорят «Молодец, ты ого-го»? Хотя средняя продолжительность жизни мужчин ниже, чем женщин.

Жизнь и так коротка. Несмотря на то, что в средние века мало кто доживал до 30-ти лет, а сейчас люди живут до 70, 80 и 100 лет. Успеть в них нужно гораздо больше. А женщине – так еще больше, чем просто «больше». От современной женщины общество ожидает быть образованной, ухоженной, успешной в карьере, иметь еще хобби, желательно два. Заниматься спортом.

Содержать идеальный дом, растить пару-тройку идеальных детей, не забывать про мужа. Готовить самые вкусные и самые здоровые блюда. Целлюлита нет. Усталости нет. Зубы белы, кожа сияет, волосы блестят. Гардероб удачно сочетается. Я ничего не забыла? А, и все это должно происходить по возрасту. Но по какому именно? Никто не скажет.

А посему. Милые женщины, покажите фак всем, кто шепчет вам «поздно».

Рожайте, любите, носите короткие платья, учите китайский язык, выходите замуж за мужчину на 10 лет моложе себя или не выходите вовсе. Прыгайте с парашютом, плетите макраме или становитесь послом доброй воли ООН. Только вы знаете, как велики ваши силы и желания. Именно эти «хочу» и «могу» есть единственными критериями, на которые следует опираться!"