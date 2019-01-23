﻿ Бабушка из Риги выиграла корону на конкурсе Grandma Universe 2019, Mixnews.lv

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В понедельник, 21 января, в Болгарии прошел финал международного конкурса красоты для бабушек Grandma Universe 2019, в котором корону и тутула «четвертая вице-мисс» удостоилась участница из Латвии, рижанка Ольга Аболиня.

Как порталу Skaties.lv сообщила организатор латвийского конкурса «Vecmāmiņa» Элита Драке, представительницы из Латвии успешно выступают на международном конкурсе уже 7 лет подряд.

«В этом году на местном отборочном этапе конкурса победила другая участница, а Ольга Аболиня выиграла титул вице-мисс и поехала в Болгарию потому, что победительница по личным причинам сделать этого не смогла. Титул "четвертая вице-мисс", который получила рижанка – это большая честь, потому что далеко не каждой достается корона», - заявила Дракаре.

Конкурс в Болгарии проходит каждый год 21 января, когда эта страна отмечает День бабушек. В этом году международный конкурс красоты для бабушек Grandma Universe прошёл уже в десятый раз. На титул самой красивой бабушки вселенной претендовали 21 участница со всего мира. Конкурсная неделя была напряжённой: экскурсии, официальные мероприятия, показы, дефиле, шоу талантов, показ национального костюма, выход в вечерних платьях.

Фото: Skaties.lv