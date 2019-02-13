﻿ Забудьте это немедленно: уникальная коллекция бьюти-глупостей, Mixnews.lv

Woman |

Каждый, кто погружен в тему бьюти так, как мы и наши постоянные читатели, наверняка сталкивался с массой популярных заблуждений. Устав в очередной раз слышать про «безопасный, потому что натуральный» крем, мы собрали все бьюти-заблуждения мира в одном посте.

КРЕМ

Безопасный, потому что натуральный. Угу. Мышьяк тоже натуральный. И белена. Не говоря уже про тополиный пух, на который аллергия у 70% населения.



Натуральный, поэтому гипоаллергенный. А на мед там, или цитрусовые у людей аллергии не бывает. Ой, мы забыли, она наверняка из-за пестицидов, а «натуральные» эко-цитрусы не виноваты.



Выводит токсины. Подарим всё каждому, кто покажет нам хотя бы один токсин в натуральную величину. Ладно, пусть в миниатюре.



...а какой купить, чтобы морщины прошли? Мне 45. Раньше кремАми не пользовалась. Уже никакой. Можно и не начинать. Но хотя бы запомните — не «кремА», а «кремы». Вдруг пригодится.



Вот раньше были натуральные духи — а сейчас одна химия нестойкая! Раньше, это в каком веке, в XVI или еще раньше?



Фиговый, потому что к нему еще и сыворотка нужна!. …А если к этому салату нужна еще и котлета, значит, салат фиговый.



...дешевый разливают на том же заводе, что и дорогой, и даже из одной и той же бочки. Мы вам больше скажем: на одном и том же заводе разливают всему миру. Кремы только все равно разные почему-то получаются.



Сплошная химия, лучше уж масочку из огурцов. А ваша еда — видимо, солнечный свет. И дышите вы не химическим элементом под названием «кислород», а огуречным смузи.



Работает, потому что в нем гормоны! И с него уже не слезешь! Знаем-знаем. Произносится строго «гАрмоны». И они только в дорогих кремах. А дешевые еще опаснее — в них дешевые «гармоны»!



...замерзнет у вас на коже зимой, потому что в нем вода! Кажется, кому-то стоит перечитать книжку «Бьюти-мифов», или хотя бы вот этот конкретный пост.



via GIPHY

...антивозрастной крем не нужен — кожа сама должна бороться с морщинами, а так она разленится. Передайте там нашей ДНК, что у нас тут кожа сама работать должна.



Все ваши кремы — ерунда! Вот моя бабушка всю жизнь только мылом умывалась и в 80 выглядит на 50. Слыхали, да. Но предъявите ваши доказательства?



КОЖА

via GIPHY

Привыкает к кремам, поэтому их надо менять. А еще волосы привыкают к шампуням. Возможно, создатель мифа про «менять кремы» — тот же гениальный маркетолог, который придумал совет «промывать голову шампунем дважды». И не скучно, и банки заканчиваются.



...ее можно перекормить, если делать маски каждый день. Кожа — это же такое отдельное от человека живое существо, у которого есть свой отдельный желудок, в который вы ее кормите.



Не дышит ночью под кремом. Потому что у нее же еще и легкие свои отдельные есть. Чтобы дышать, конечно. И даже не скажем, что еще у нее есть, чтобы токсины выходили!



Не нуждается в увлажняющем креме, если она жирная. Конечно. Ведь «жир» и «вода», а также «жир» и «влага» — это синонимы.



УКОЛЫ

Опасны! Один раз уколешь ботокс — подсядешь на всю жизнь. Прямо героин, а не ботокс.



Ботокс в губы колют только инстаграмные дурочки. В губы, действительно, только дурочки.



Мне 50 лет, может, мне пора начать колоть ботокс? Нет, вы лучше с барышней, у которой до 45 лет крема не было, кофейку попейте.



ВОЛОСЫ

...часто мыть вредно! Нужно стараться пореже! Одна из самых странных заморочек, что мы встречали. Идет в комплекте с «приучи кожу головы не засаливаться так быстро». Кто откроет секрет, как ее приучить, — патентуйте, можно будет и на зону лица распространить. Хотя пассажиры общественного транспорта, кажется, давно распространили на все тело.



...жирные, потому что вы их часто моете! Мы признаем, что у этого мифа есть свои корни (слишком агрессивные ПАВы, которые высушивали кожу и заставляли ее производить больше себума). Но давайте вспомним, что на дворе 2019-й год, а не 1919-й. И перестанем мыть голову «Фейри».



...растут на ногах быстрее и гуще, если их начать брить. Нас тоже этим в детстве пугали. Примерно 25 лет назад. Любопытно, а как с этой проблемой справляются девушки из рекламы женской пены для бритья?



...быстрее растут, если их стричь. И только на растущую луну!». Так и видим расписание «лунного» стилиста — полмесяца стрижешь тех, кому надо, чтоб росли побыстрее, полмесяца тех, кому наоборот. Сегментирование спроса!



НОГТИ

Под лаком не дышат! Задыхаются, бедные. Прямо всеми своими микроскопическими легкими. Да-да, еще одними легкими в нашем организме. Сплошные проблемы с кислородом из-за этой косметики, в общем.



...и выцветают! Снова хочется остроумно пошутить про 21 век на дворе, но наши силы на исходе.



Портятся из-за гель-лака. Портятся ногти из-за травматичного снятия ацетоном в фольге со спиливанием, а гель-лак их только защищает.



МАКИЯЖ

Тональный крем портит кожу. Дайте отгадаем. Не дает ей дышать?



Прыщи надо не замазывать, а лечить! А что, это взаимоисключающие понятия?



И вообще зачем тебе краситься, ты и так красивая. От создателей «Ты чего такая бледная сегодня».



**Синие тени? Как у продавщицы! И никаких других вариантов не существует.



Губы побледнеют и посинеют, если их все время красить помадой. Лучше спросите нас, какая синяя помада наша любимая?

А красную помаду носят проститутки или те, кто хочет секса. Без комментариев!



И ВООБЩЕ...

Косметику надо покупать в дьюти-фри, у нас в сетях одни подделки! От создателей «Беру духи только в таможенном конфискате».



В пробниках средства лучше, чем в полноразмерных банках. Ведь на загородных складах у каждого уважающего себя французского бренда есть маленькая линия по разливу специальных пробников, чтобы вас обманывать!

источник: beautyinsider.ru