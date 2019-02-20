﻿ ЗОЖ: Похудеть — раз плюнуть!, Mixnews.lv

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В этот раз, оборот речи "раз плюнуть", уж простите, буквальный. Чтобы добиться идеальной фигуры, конечно, придется поработать, но чтобы работать не вхолостую — лучше доверить подготовку специалистам.

Медицинский центр эстетической косметологии Art of Beauty предлагает не садиться на бессмысленную и стрессовую диету, ради какого-то мифического результат (а то и вовсе без него), а начать, так сказать, ab Ovo — основы основ.

Не всегда сидячий образ жизни или неправильное питание виноваты в том, что вдруг раз и поправился на два размера. Лучше о состоянии здоровья и его проблемах расскажут гены. А вот заговорить этот участок молекулы ДНК может помочь новый лабораторный метод, который был создан на стыке фундаментальной науки, генетики, физиологии и клинической практики — анализ FiguraGen.

Такое исследование позволяет узнать особенности организма, чтобы подобрать наиболее эффективные пути для похудения. Не стоит путать такое обследование с полноценным генетическим анализом, которые проводят в клиниках. В этом случае, исследование проводится по пяти генам, которые непосредственно влияют на процесс ожирения. И это доказано. И доказано, к счастью, не британскими учеными.

Материал для исследования — соскоб ватной палочкой со слизистой ротовой полости в области щеки - помещается в специальную пробирку, закрывается и отправляется в лабораторию.

Через три недели вы уже будете знать о своем организме все, включая особенности метаболизма. А значит, специалист по питанию сможете дать вам максимально корректные рекомендации, как планировать свой образ жизни, рацион в соответствии с собственной природой и даже оценить влияние физической нагрузки на вес.

Например, такой тест выявляет дефицит витаминов, аллергию на лактозу или чрезмерное потребление каких питательных веществ является самым большим риском к избыточному весу в каждом отдельном случае.

Кстати, наша генетическая основа — неизменна. Сегодня все хорошо, но есть склонность к лишнему весу? Лучше не ждать у моря погоды, а начать профилактику уже сегодня. Тем более, что статистика определенно радует: на основе результатов FiguraGen, около 90% пациентам удаётся заметно снизить массу тела и сохранить достигнутые показатели в течение длительного времени.