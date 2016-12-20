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В Германии начали выпускать "Safe Shorts" — "шорты безопасности", которые должны защитить женщин от сексуального насилия.

Предпринимательница Сандра Зелиц придумала "шорты безопасности" после того, как во время пробежки в парке незнакомые мужчины попытались стянуть с неё штаны. "Safe Shorts" сделаны из прочного материала, укреплённого специальными нитями, которые должны помешать потенциальному насильнику сорвать с жертвы одежду. Также в шорты встроен аварийный сигнал мощностью в 130 децибел и пояс, который буквально закрывается на замок. Стоит вся эта конструкция 99 евро.

В социальных сетях новинку восприняли неоднозначно: некоторые оценили стремление Зелиц защитить женщин, другие заявили, что вместо этого стоило бы сделать "шорты безопасности" для мужчин, которые не дадут им насиловать.

Источник: wonderzine.com

Фото: safeshorts.eu