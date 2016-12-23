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Сексолог из Лос-Анджелеса Кимберли Резник Андерсон утверждает, что десятки тысяч женщин в ее родном городе столкнулись с резким снижением либидо (сексуального влечения) после победы Дональда Трампа на выборах. По крайней мере, такая ситуация наблюдается среди десятков пациентов Кимберли.

Специалист уверяет, что эта картина наверняка является общей для многих других американских городов. Со времени победы Трампа к сексотерапевтам зачастили женщины, которые жалуются на раздражение, возникающее у них в тот момент, когда мужья и бойфренды пытаются заняться с ними сексом.

Кимберли назвала данное явление "синдромом Дональда Трампа в постели". Одна из ее пациенток призналась, что с момента победы кандидата от консерваторов на президентских выборах идея заниматься сексом с мужчиной стала казаться ей неприятной. Всё, что возникает у неё в голове в постели, -- это Дональд Трамп с его шовинистическими высказываниями в адрес представительниц прекрасного пола.

Еще одна пациентка с ужасом обнаружила, что ее супруг является поклонником Трампа, и с тех пор она не может представить себя с ним в постели. Внезапно собственный муж стал для женщины не только политическим, но и личным противником.

70-летний Дональд Трамп известен на весь мир своими весьма резкими высказываниями по поводу женских прав, секса и тому подобного. Его противник на выборах Хиллари Клинтон постоянно проводила идеи женского равноправия, но Трамп уверял, что мечта любой женщины ограничивается богатым и сексапильным мужчиной.