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Принято считать, что женщинам очень нравится встречаться с мускулистыми мужчинами, которые покрывают кожу татуировками. Однако опрос 2 500 человек, проведенный польскими социологами, показал, что женщинам на самом деле не нравятся мужчины с татуировками.

Всем участникам опроса (среди них были как мужчины, так и женщины) дали возможность посмотреть на фотографии мужчин без верхней одежды. Некоторые снимки подверглись ретуши, и на торсах изображенных людей появились различные рисунки. Рассматривающие эти снимки мужчины считали изображенных на фото собратьев по полу более привлекательными, если они имели татуировки. Однако женщины считали их менее привлекательными.

Любопытно, что мужчины с татуировками также воспринимались более здоровыми, доминирующими, агрессивными и "самцовыми". Именно последнее качество и заставляет женщин считать татуированных мужчин менее надежными в плане супружеской верности, а значит -- привлекательными для кого-то другого, но только не для себя.