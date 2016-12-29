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Приятная новость поступила из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас.

Согласно исследованию специалистов центра, те мужчины, которые употребляют в день по две-три чашки кофе, куда реже своих презирающих кофеин современников сталкиваются с эректильной дисфункцией.

Более того: ученые сравнили действие кофеина с эффектом от виагры. И кофеин, и виагра усиливают приток крови к пенису.

Другой любопытный момент: один из исследователей, доктор Дэвид Лопес, также заявил, что подобное положительное влияние кофеина на потенцию особенно заметно у мужчин с лишним весом. Почему повезло именно им — ученые пока не выяснили.

Так что мужчины могут плеснуть себе еще кофейку. Но сильно не увлекаться: злоупотребление кофе ведет к сердечной недостаточности. То есть, проблем с потенцией, может, и не будет, но воспользоваться ею уже будет невозможно.

Источник: maximonline.ru