Woman |

Основная технология создания имплантатов полового члена не очень-то улучшилась за последние 40 лет. Но исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне надеются создать принципиально новый имплантат для мужчин, страдающих эректильной дисфункцией.

Планируется, что он будет сделан из металла с эффектом памяти формы -- нитинола (сплава никеля и титана), который активируется с помощью тепла.

Нитинол широко известен. Он достаточно гибок, поэтому часто используется в медицинских устройствах, необходимых, например, для эндоваскулярной хирургии.

Врач-уролог может провести упрощённую операцию и вставить нитиноловый имплантат, который остаётся "вялым" при температуре тела, но может затем "вспомнить" свою развёрнутую форму и восстановить её при нагревании, придав члену необходимую для полноценного полового акта форму.

Исследование команды Висконсинского университета, опубликованное в научном издании Urology, было проведено совместно с коллегами из Северо-Западного университета и Университета Южного Иллинойса. Англоязычные таблоиды проявили большой интерес к научной работе, которую окрестили "бионическим пенисом".

Отметим, что почти у 40 процентов мужчин в возрасте между 40 и 70 годами наблюдается определённый уровень эректильной дисфункции. И примерно у трети из них не наблюдается никакого положительного эффекта от приёма лекарств.

В настоящее время "золотым стандартом" решения проблемы является протез, подключённый к насосу, но операции по внедрению таких имплантатов являются очень сложными. Другие методы также несовершенны.

В настоящий момент исследователи работают над дистанционно управляемым устройством из нитинола. Чтобы активировать его, человеку нужно будет использовать "пульт", который испускает микроволновое излучение. Такой вариант является наиболее предпочтительным, поскольку излучается тепло, которое не обжигает и не повреждает кожу. Нагретый имплантат приобретёт необходимую форму.

Фото: скриншот YouTube

Недавно исследователи испытывали прочность имплантата и его способность "разворачиваться" при нагреве, а также вновь сжиматься при охлаждении. Металл с памятью формы успешно справился с экзаменом. Специалисты считают, что если будущие исследования будут так же успешны, то "бионический пенис" может появиться в ближайшие пять-десять лет.