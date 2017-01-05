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Ученые из Университетского колледжа в Лондоне выяснили новые подробности женской психологии, а именно -- отношения к мужским шуткам.

Согласно результатам нейробиологического исследования, опубликованного в последнем выпуске периодического издания "Продвинутый доступ к коре головного мозга", женщины приписывают наличие чувства юмора более привлекательным мужчинам.

То есть, физическая привлекательность мужчины буквально застилает женщине мозг, и ей начинает казаться, что самый красивый парень на вечеринке еще и самый остроумный.

Поясним на примере. Мужчина, который имеет лицо молодого Брэда Питта, может шутить как угодно плоско и несмешно — если он понравился женщине на физическом уровне, ей будет казаться, что он шутит прямо-таки как Вуди Аллен.

И, напротив, если у кого-то лицо и тело Вуди Аллена (даже молодого) и шутит он как Вуди Аллен (любого возраста), его шансы рассмешить женщину плачевно низки.

Источник: maximonlime.ru