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Любая ваша откровенная фотография, которую вы разместили на своей страничке в социальной сети, вполне может пополнить галерею порносайтов, сообщает limon. postimees.ee со ссылкой на предупреждение британской компании Internet Watch Foundation (IWF).

Как заявляет IWF, примерно 88% всех откровенных фотографий, которые были "выброшены" пользователями во всемирную сеть, попадают на сайты для любителей "клубнички".

Как пишет эстонский портал, Internet Watch Foundation предупреждает: размещать собственные снимки эротического содержания в соцсетях -- не самая лучшая идея. От их "утечки" на порносайты не застрахованы даже знаменитости, которые обладают куда более защищенными аккаунтами.

Источник: limon.postimees.ee

Фото носит иллюстративный характер