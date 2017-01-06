СМИ: порносайты крадут фото из соцсетей
Woman | 6 января 2017 года, 18:30
Любая ваша откровенная фотография, которую вы разместили на своей страничке в социальной сети, вполне может пополнить галерею порносайтов, сообщает limon. postimees.ee со ссылкой на предупреждение британской компании Internet Watch Foundation (IWF).
Как заявляет IWF, примерно 88% всех откровенных фотографий, которые были "выброшены" пользователями во всемирную сеть, попадают на сайты для любителей "клубнички".
Как пишет эстонский портал, Internet Watch Foundation предупреждает: размещать собственные снимки эротического содержания в соцсетях -- не самая лучшая идея. От их "утечки" на порносайты не застрахованы даже знаменитости, которые обладают куда более защищенными аккаунтами.
Источник: limon.postimees.ee
Фото носит иллюстративный характер