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Пользователи сайта знакомств Reddit, основываясь на неудачном опыте, поделились советами о том, как не стоит себя вести на первом свидании с девушкой. В итоге составлен список из более чем 12 тысяч пунктов.

Инициатором выступил пользователь с ником RealHrvat, опубликовавший в разделе AskReddit вопрос "Дамы, что парню абсолютно точно не стоит делать на первом свидании с девушкой?". В ответ прислали тысячи советов и рекомендаций.

"Используй как можно больше одеколона. Не вылезай из своего телефона. Говори про свою бывшую. Один раз я встречалась с парнем, который сказал мне, что я напоминаю ему его бывшую. У меня также были парни, которые постоянно говорили о том, как ненавидят своих бывших. Это просто нелепо", — возмущалась одна девушка.

"Однажды парень пришел на свидание в босоножках", — посетовала другая.

Некоторые мужчины поделились опытом своих знакомых женщин.

"Старшую сестру моей жены как-то раз пригласили на свидание. Ее спутник попросил ее быть во всем красном. Она надела красное платье и покрасила ногти красным лаком. В итоге он отвез ее в популярное место для поцелуев, включил песню "Леди в красном" и заставил танцевать около его машины. Насколько я понимаю, на нее это произвело не лучшее впечатление", — отметил пользователь с ником Featherygoose.

Его пост собрал более 12 тысяч лайков и стал самым популярным в обсуждении.