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Уролога Брайан Стекснер из Института мужского здоровья в Джерси нашел новое объяснение возрастным изменениям размеров пениса.

По словам ученого, с возрастом в организме человека снижается количество коллагена — белка, составляющего основу соединительной ткани организма, обеспечивающего её прочность и эластичность. Это приводит к тому, что некоторые части тела, включая мужской половой орган, с возрастом становятся меньше в размерах.

При этом уролог уточняет, что из-за ряда других предпосылок "со стороны" уменьшение размеров пениса может казаться более значительным, чем в реальности. Дело, в том числе, в том, что с возрастом большинство людей — в том числе, и мужчин, — набирают лишний вес, в результате чего над пенисом начинает нависать "лишняя" кожа, визуально заставляющая его выглядеть менее крупным.

Напомним, в 2015 году году британские ученые из Бостонского Университета и Университета Нортумбрии, изучавшие различные последствия курения, пришли к выводу, что вредная привычка в долгосрочной перспективе может приводить к уменьшению пениса в среднем на один сантиметр.

Но не всё так плохо. Ряд исследований, проведенных в 2016 году, свидетельствует о том, что, вопреки распространенному мнению, большинство мужчин (как и женщин) с возрастом практически не теряют интереса к сексу. Более того, специалисты из Тайваня в июле прошлого года заявили, что мужчины, занимающиеся сексом еженедельно, тем самым повышают свои шансы дожить до 80 лет.

Источник: mk.ru