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33-летняя сотрудница банка Дебрали Лоренсана из Нью-Йорка была уволена с работы из-за своей сексуальной внешности.

После того, как девушка устролась на работу в Citibank в сентябре 2008 года, она стала получать от своего начальника неприличные и неуместные комментарии, затрагивающие ее внешний вид и манеру одеваться.

При этом Дебрали заявила, что ее внешний вид отвечал всем требованиям дресс-кода в банке, и ничего лишнего она себе не позволяла.

Однако руководство банка настаивало, чтобы Лоренсана не надевала на работу обтягивающих костюмов и юбок, так как это "отвлекает от работы сотрудников мужского пола".

Также ей запретили приходить в офис в обтягивающих блузках, свитерах и в туфлях на высоких каблуках, так как это "непозволительно сильно подчеркивает ее фигуру", хотя другие сотрудницы банка могли носить все эти вещи. После смены отделения банка на другой ситуация повторилась. В итоге красотку уволили. И тогда девушка обратилась в суд, заявив, что была несправедливо уволена по причинам, противоречащим законам о гендерном равенстве.

По словам адвоката Дебрали, разбирательство с Citibank будет проводиться в частном арбитражном суде.

Фото: Facebook/Debralee Lorenzana