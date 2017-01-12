Слишком красивую сотрудницу банка уволили за сексуальность (6)

фото

Woman | 12 января 2017 года, 09:55

33-летняя сотрудница банка Дебрали Лоренсана из Нью-Йорка была уволена с работы из-за своей сексуальной внешности.

После того, как девушка устролась на работу в Citibank в сентябре 2008 года, она стала получать от своего начальника неприличные и неуместные комментарии, затрагивающие ее внешний вид и манеру одеваться.

фото

При этом Дебрали заявила, что ее внешний вид отвечал всем требованиям дресс-кода в банке, и ничего лишнего она себе не позволяла.

фото

Однако руководство банка настаивало, чтобы Лоренсана не надевала на работу обтягивающих костюмов и юбок, так как это "отвлекает от работы сотрудников мужского пола".

фото

Также ей запретили приходить в офис в обтягивающих блузках, свитерах и в туфлях на высоких каблуках, так как это "непозволительно сильно подчеркивает ее фигуру", хотя другие сотрудницы банка могли носить все эти вещи. После смены отделения банка на другой ситуация повторилась. В итоге красотку уволили. И тогда девушка обратилась в суд, заявив, что была несправедливо уволена по причинам, противоречащим законам о гендерном равенстве.

фото

По словам адвоката Дебрали, разбирательство с Citibank будет проводиться в частном арбитражном суде.

Фото: Facebook/Debralee Lorenzana

Комментарии 6
Andreis Ekerts1 час назад
С их законами она может засудить эту компанию. Скорее всего причина в другом или вообще вранье.
Ответить
цель другая2 часа назад
Потому что нельзя, потому что нельзя
Быть на свете красивой такой
Главная ее цель была другая-замуж выйти.
Так бы мешок одела из под
картошки.
Ответить
Jekaterina Di Krescenco1 час назад
Нет дыма без огня!!!!Причина наверно в другом:)))За это не могут уволить!
Ответить