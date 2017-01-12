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Ученые из Департамента экспериментальной психологии Оксфорда провели исследование, в ходе которого выяснили решающий критерий для женщин при переходе в отношениях с мужчинами от стадии ухаживаний к чему-то более серьезному.

Каждой из более 700 участниц исследования предлагались анкеты потенциальных кандидатов с их краткой характеристикой, состоящей из нескольких пунктов. Одним из пунктов был талант к поцелуям: плохо или хорошо целуется кандидат.

Оказалось, что для большинства женщин эта характеристика является решающей. И для долговременных отношений, и для короткого романа женщины неизменно выбирали мужчину, который хорошо целуется, даже если другие его характеристики хромали.

А вот для мужчин оценка "поцелуйной" способности потенциальной партнерши была далеко не так важна. Если по другим параметрам и внешности девушка их устраивала, они готовы были закрыть глаза на то, что она плохо целуется.

Источник: maximonline.ru