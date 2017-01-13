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В ходе совместного исследования ученых из Трнавского университета (Словакия) и Университета Южной Каролины, был назван цвет одежды, усиливающий мужскую ревность.

Ученые набрали для участия в исследовании 223 пары и протестировали каждую на воображаемом сценарии (видимо, на реальный сценарий гранта все-таки не хватило). Мужскую половину пары попросили представить две ситуации: в первой его девушка идет гулять с друзьями без него и в черном платье, во второй — девушка идет гулять без него, но платье уже красное. Затем с помощью наводящих вопросов ученые установили, что в случае с выходом девушки в свет в красном ее мужчина испытывал усиленное беспокойство и усиленное желание охранять ее от других мужчин.

Специалисты объясняют особую реакцию мужчин на красный цвет тем, что в западной культуре этот оттенок ассоциируется с такими опасными для строгих моногамных отношений явлениями как страсть, соблазнение и призыв к завоеванию. Поэтому, подчеркивают исследователи, женщины в красных платьях вызывают у мужчин повышенный интерес, даже если рядом с ними находится партнер. Который в этот момент исходит от ревности.

Источник: maximonline.ru