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Воздержание от секса продлевает жизнь. Во всяком случае, жукам: насекомые, подвергнутые принудительному воздержанию, жили дольше, если не спаривались. Об этом сообщили ученые из Университета Шеффилда (Великобритания).

В ходе эксперимента выяснилось, что жуки, пытающиеся продолжить род каждый день, умирают намного раньше отлученных от спаривания особей.

Как выяснилось, во время спаривания выделялся гормон, необходимый самцам для выработки семени, а самкам – для производства яиц. Но этот же гормон негативно влиял на иммунную систему. Насекомые становились беззащитными перед лицом смертельных инфекций, их организм терял способность бороться с вредными бактериями, передает The Daily Mail.

Хотя у людей такого гормона нет, с ними, по мнению ученых, сработает тот же принцип. По данным исследователей, монахини живут дольше, чем женщины с детьми. Причина – во время секса иммунная защита ослабевает, поэтому женщины чаще подхватывают различные инфекционные заболевания, в том числе -- и венерические.