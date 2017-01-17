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Сайт по продаже бриллиантов Forktip.com заказал опрос 5 тысяч человек на тему их сексуальных пристрастий (характер связи между драгоценностями и сексом предлагаем рассматривать, как говорится, в меру своей испорченности).

В частности, женщинам задали вопрос — какие слова они хотят услышать от мужчины во время секса? И вот тройка лидеров.

-- фразы, в которых мужчина именует себя "папочкой";

-- комплимент "узости" женщины (в самом биологическом смысле);

-- фразы, которыми партнер сообщает, как ему хорошо.

Касательно первого пункта лично нам кажется, что "папочка" — это традиционный американский сексуальный сленг, чуждый нашему духу. А вот второй и третий пункт кажутся достаточно близкими к реальности.

Источник: maximonline.ru