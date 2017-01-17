Опрос выяснил, какие фразы женщины хотят слышать во время секса (1)
Woman | 17 января 2017 года, 20:45
Сайт по продаже бриллиантов Forktip.com заказал опрос 5 тысяч человек на тему их сексуальных пристрастий (характер связи между драгоценностями и сексом предлагаем рассматривать, как говорится, в меру своей испорченности).
В частности, женщинам задали вопрос — какие слова они хотят услышать от мужчины во время секса? И вот тройка лидеров.
-- фразы, в которых мужчина именует себя "папочкой";
-- комплимент "узости" женщины (в самом биологическом смысле);
-- фразы, которыми партнер сообщает, как ему хорошо.
Касательно первого пункта лично нам кажется, что "папочка" — это традиционный американский сексуальный сленг, чуждый нашему духу. А вот второй и третий пункт кажутся достаточно близкими к реальности.
Источник: maximonline.ru
Какое всё у тебя узкое?? Сказал жене отец восьми детей. :))
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