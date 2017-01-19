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Гинекологи подвергли разгромной критике разрекламированные звездой Голливуда Гвинет Пэлтроу секс-игрушки. По мнению врачей, они могут привести к вспышке инфекций и даже риску синдрома токсического шока у тысяч женщин.

Некоторое время назад популярная актриса Гвинет Пэлтроу в своем lifestyle-блоге GOOP, совмещенном с интернет-магазином, посоветовала использовать "вагинальные яйца" стоимостью в $66, которые якобы резко усиливают оргазм, так как способствуют укреплению мышц влагалища. По мнению актрисы, эти "тренажеры для интимной зоны тела" восстанавливают гормональный баланс и наполняют женщин "феминной энергией". Пэлтроу порекомендовала женщинам погружать эти яйца во влагалище и носить их там в течение всего дня ради достижения максимального эффекта.

Фото: goop.com

Совет немедленно подвергся разгромной критике со стороны известных гинекологов. Доктор Джен Гюнтер из США, являющаяся одной из самых авторитетных специалистов в гинекологии, заявила, что сама идея "тренажера для влагалища" является бредовой от начала и до конца. А если женщины воспользуются советом Гвинет Пэлтроу, то они рискуют столкнуться с бактериальным вагинозом или синдромом токсического шока, нередко приводящим человека к смерти.

"Я прочитала этот пост на GOOP и должна вам сказать, что большего набора бреда мне не доводилось видеть никогда, - говорится в открытом письме доктора Гюнтер в адрес Гвинет Пэлтроу. - Ваш совет по степени бредовости затмевает даже вашу предыдущую рекомендацию проводить паровые ванны для влагалища. Это еще хуже даже, чем писать, что бюстгальтеры вызывают рак груди. Наверное, я бы не стала все это комментировать, если бы ко мне за советом не обратились так много пациенток, желающих все это попробовать".

Специалист подчеркивает, что никакие "вагинальные яйца" не способны восстановить гормональный баланс - это антинаучный бред. В борьбе с недержанием помогут упражнения для тазового дна, они же в некоторых случаях усиливают ощущения оргазма. Что до прилива "феминной энергиии", то доктор Гюнтер вообще впервые слышит о ее существовании. И ей очень хотелось бы узнать, каким образом Гвинет Пэлтроу проводит замеры уровня этой энергии.