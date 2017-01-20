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В результате проведенного в Германии опроса нескольких тысяч мужчин в возрасте от 20 до 50 лет социологи выяснили три главных качества идеальной жены. И красота заняла отнюдь не первое место.

Самым главным качеством идеальной жены мужчины (во всяком случае -- немецкие) считают умение готовить.

На второй позиции -- внешность и уход за собой. Многие мужчины подчеркнули,что идеальная жена должна хорошо выглядеть не только "в свете", но и дома.

Замыкает топ-3 качеств идеальной жены любовь к сексу и неугасающее желание его разнообразить.