Мужчины назвали три качества идеальной жены
Woman | 20 января 2017 года, 10:57
В результате проведенного в Германии опроса нескольких тысяч мужчин в возрасте от 20 до 50 лет социологи выяснили три главных качества идеальной жены. И красота заняла отнюдь не первое место.
Самым главным качеством идеальной жены мужчины (во всяком случае -- немецкие) считают умение готовить.
На второй позиции -- внешность и уход за собой. Многие мужчины подчеркнули,что идеальная жена должна хорошо выглядеть не только "в свете", но и дома.
Замыкает топ-3 качеств идеальной жены любовь к сексу и неугасающее желание его разнообразить.
Источник: Wday.ru