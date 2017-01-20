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Житель Мексики Роберто Эскуивел Кабрера имеет половой член длиной в 45 см, что делает его мировым рекордсменом. Причём речь идёт о размере пениса в расслабленном состоянии.

Мужчина стал известен на весь мир в 2015 году после появления вирусного видео, в котором он взвешивает свой детородный орган для подтверждения его веса.

Пластические хирурги считают, что без операции по уменьшению полового члена Роберто никогда не сможет заниматься сексом. Однако мексиканец упорно не хочет следовать этим советам. Роберто уверяет, что рекордный пенис делает его уникальным, а пластическая операция превратит в среднестатистического человека.

Фото опубликовано NEWS HEIST (@newsheist) Сен 1 2015 в 1:05 PDT

Некоторое время назад медики тщательно изучили детородный орган мужчины и убедились в том, что большая часть веса приходится на крайнюю плоть. Врачи смогли выяснить, каким образом возник такой невероятный размер члена.

По их мнению, о большом пенисе Роберто начал мечтать еще в подростковом возрасте, из-за чего постоянно растягивал половой член с помощью всяких грузов. Рекордсмен уже столкнулся с целым рядом проблем со здоровьем, включая значительное число инфекций мочевыводящих путей, поскольку моча не может полностью покидать границы крайней плоти. Кроме того, ему приходится передвигаться с использованием специального бандажа для полового члена, а на время сна Роберто кладет его на специальную подушку.