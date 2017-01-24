Woman |

Сексолог Линдси До подвела итога своей многолетней практики (профессиональной, а не личной) и рассказала, сколько должна длиться идеальная прелюдия к сексу.

Со всей компетентностью профессионала Линдси утверждает, что в лучшем сексуальном сценарии длительность прелюдии должна составлять... 13 минут. Между прочим, ровно столько же, согласно прошлогоднему исследованию ученых из Университета штата Пенсильвания, должен длиться идеальный секс.

Кстати, Линдси сделала интересное дополнение к своим выводам, заявив, что британцам на прелюдию требуется куда больше времени, чем остальным жителям планеты, а именно -- 22,5 минуты. Причину такой "тормознутости" специалист пока еще не выяснила.

Источник: maximonline.ru