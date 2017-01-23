Woman |

Актриса с русскими корнями Адриана Чечик была признана лучшей исполнительницей ролей в "кино для взрослых" на церемонии AVN Awards 2017, также именуемой "Порно-Оскаром".

AVN Awards проходит каждый год и всегда приурочена к ежегодной выставке секс-индустрии Adult Entertainment Expo. Название "Порно-Оскар" премия получила с подачи американского еженедельного журнала Entertainment Weekly. Среди номинаций есть такие как "Лучшая сцена анального секса", "Лучшая сцена орального секса", "Лучшая сцена группового секса", "Лучшая комедийная пародия", "Лучшее художественное оформление", "Лучшее несексуальное представление" и другие. Но главными являются призы за лучший порнофильм, а также исполнение главной мужской и женской ролей. Всего существует более 120 номинаций, причем названия многих из них понятны разве что завсегдатаям порносайтов.

Фото опубликовано Adriana Chechik (@bratnasty69) Янв 20 2017 в 1:20 PST

Фото опубликовано Adriana Chechik (@bratnasty69) Янв 18 2017 в 11:50 PST

Что касается Адрианы Чечик, то 25-летняя американка выросла в семье приемных родителей, но всегда утверждала, что в ее жилах течет и русская, и сербская кровь. Адриана училась на биохимика, но потом начала танцевать стриптиз, а с 2013 года переметнулась в порно-индустрию.

Фото опубликовано Adriana Chechik (@bratnasty69) Янв 15 2017 в 7:08 PST

Желающие ознакомиться с победителями "Порно-Оскара" в других номинациях могут заглянуть СЮДА.

Источник: maximonline.ru