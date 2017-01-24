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Год назад мексиканская туристическая компания Original Group затеяла авантюру: зафрахтовала роскошный лайнер и начала продажу билетов на недельный секс-круиз.

Лайнер "Desire" осенью 2017 года примет на борт 690 человек и отправится в путешествие с заходом в порты Италии, Словении и Хорватии.

Для круиза лайнер будет оборудован специальным образом: на нем появятся специальные "игровые комнаты", множество интим-магазинов. Во время путешествия гостям предложат насыщенную программу с тематическими вечерами, выступлениями, семинарами. На лайнере будет несколько зон, для полностью одетых гостей, тех, кто предпочитает минимум одежды и "голая" зона у бассейна. Также на борту будут комнаты, в которых можно уединиться для особо эксцентричных утех (каких именно, в проспекте круиза не уточняется).

Билеты на первый круиз были распроданы с такой скоростью, что уже сейчас стартовали продажи следующего путешествия -- в апреле 2018 года.

Лайнер поплывет из Барселоны в Рим, заходя в порты таких живописных городов как Марсель, Монте-Карло, Портофино и Флоренция. Так что, в перерывах между сессиями разврата, отпускники смогут полюбоваться самыми красивыми местами на земле и фотографироваться с заходящим солнцем на ладони.

Поучаствовать в круизе можно, выложив от 2 883 до 10 996 долларов (2515-9595 евро) за одну персону в зависимости от типа размещения.

Источник: maximonline.com